Visite guidée au Temple de Voujeaucourt Temple de Voujeaucourt Voujeaucourt

Informations pratiques

Voujeaucourt

Visite guidée au Temple de Voujeaucourt

Temple de Voujeaucourt 2 Rue du Temple Voujeaucourt Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Tous les temples se ressemblent ? Celui de Voujeaucourt vous prouvera le contraire !

Venez découvrir la singularité de cet édifice inscrit au titre des Monuments historiques lors d’une visite commentée par une guide-conférencière de Pays de Montbéliard Agglomération.

Si la météo le permet, la découverte se prolongera par une courte balade, accessible à tous, dans l’environnement proche de cette église protestante.

Une visite organisée en partenariat avec la paroisse du Mont-Bart et la paroisse Saint-Michel. .

Temple de Voujeaucourt 2 Rue du Temple Voujeaucourt 25420 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 31 87 80

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English : Visite guidée au Temple de Voujeaucourt

L’événement Visite guidée au Temple de Voujeaucourt Voujeaucourt a été mis à jour le 2026-08-24 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD