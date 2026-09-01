Visite guidée au Temple de Voujeaucourt Temple de Voujeaucourt Voujeaucourt
samedi 19 septembre 2026 · Temple de Voujeaucourt · Voujeaucourt
Informations pratiques
Voujeaucourt
Visite guidée au Temple de Voujeaucourt
Temple de Voujeaucourt 2 Rue du Temple Voujeaucourt Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Tous les temples se ressemblent ? Celui de Voujeaucourt vous prouvera le contraire !
Venez découvrir la singularité de cet édifice inscrit au titre des Monuments historiques lors d’une visite commentée par une guide-conférencière de Pays de Montbéliard Agglomération.
Si la météo le permet, la découverte se prolongera par une courte balade, accessible à tous, dans l’environnement proche de cette église protestante.
Une visite organisée en partenariat avec la paroisse du Mont-Bart et la paroisse Saint-Michel. .
Temple de Voujeaucourt 2 Rue du Temple Voujeaucourt 25420 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 31 87 80
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English : Visite guidée au Temple de Voujeaucourt
L’événement Visite guidée au Temple de Voujeaucourt Voujeaucourt a été mis à jour le 2026-08-24 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD
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