Visite guidée autour de la chapelle du Souvenir Français : la photographie, témoin de guerre et gardienne de la mémoire, La Chapelle du Souvenir Français, Bouchavesnes-Bergen

Informations pratiques

Visite guidée autour de la chapelle du Souvenir Français : la photographie, témoin de guerre et gardienne de la mémoire 19 et 20 septembre La Chapelle du Souvenir Français Somme

Limité à 30 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Nos médiateurs vous emmènent à la découverte de la photographie pendant la Grande Guerre dans la Somme. A travers les plaques ex-voto de la chapelle, vous suivrez les parcours officiels et officieux de ceux qui ont photographié la guerre dans les tranchées, vous découvrirez aussi les archives photographiques de la chapelle, des clichés de la propagande officielle et les liens entre les combattants et leur famille au travers de la photo.

La Chapelle du Souvenir Français 2 D1017 80200 Bouchavesnes-Bergen Bouchavesnes-Bergen 80200 Somme Hauts-de-France 03 22 83 77 06 https://www.instagram.com/chapelle_du_sf/ [{« type »: « email », « value »: « chapelle-du-sf@souvenir-francais.fr »}] La chapelle du Souvenir Français est un monument érigé de 1920 à 1922 par la volonté d’une mère en mémoire de son fils et des combattants français tombés pendant les batailles de la Somme. De nombreuses plaques ex-voto offertes par des familles endeuillées couvrent les murs intérieurs de la chapelle classée Monument Historique. Ce haut-lieu de la bataille de la Somme veille sur trois cimetières : français, britannique et allemand. La chapelle et les trois cimetières sont inscrits au Patrimoine Mondial. Ce site est ouvert à la visite de février à novembre. Parking devant la nécropole française. Emplacement car.

Nos médiateurs vous emmènent à la découverte de la photographie pendant la Grande Guerre dans la Somme. A travers les plaques ex-voto de la chapelle, vous suivrez les parcours officiels et officieux…

© SF / Antonin Riglet