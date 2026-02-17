Visite Guidée Autour de l’église Saint-Martin à Geyssans Geyssans
Geyssans Drôme
Situé à mi-coteau, le clocher de Saint-Martin offre une vaste vue sur la vallée de la Savasse. De l’ancienne paroisse et seigneurie au village actuel, retracez l’histoire de Geyssans et de son église.
Devant l’église Geyssans 26750 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 86 artethistoire@valenceromansagglo.fr
English :
Situated halfway up the hillside, the bell tower of Saint-Martin offers a vast view over the Savasse valley. Trace the history of Geyssans and its church, from the ancient parish and seigneury to the present-day village.
