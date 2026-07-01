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AGENDA · Saint-Geniès-Bellevue

Visite guidée autour des plaques mémorielles apposées sur les lieux remarquables de la commune de Saint-Geniès-Bellevue, Mairie de Saint-Geniès-Bellevue, Saint-Geniès-Bellevue

dimanche 20 septembre 2026 · Mairie de Saint-Geniès-Bellevue · Saint-Geniès-Bellevue

Visite guidée autour des plaques mémorielles apposées sur les lieux remarquables de la commune de Saint-Geniès-Bellevue, Mairie de Saint-Geniès-Bellevue, Saint-Geniès-Bellevue

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Mairie de Saint-Geniès-Bellevue
Adresse
5, rue Principale, 31180 Saint-Geniès-Bellevue
Ville
31180 Saint-Geniès-Bellevue
Département
Haute-Garonne
Tarif
Gratuit.

Visite guidée autour des plaques mémorielles apposées sur les lieux remarquables de la commune de Saint-Geniès-Bellevue Dimanche 20 septembre, 10h30 Mairie de Saint-Geniès-Bellevue Haute-Garonne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00

Circuit mémoriel dans la commune
L’association Histoire et devoir de mémoire propose une visite guidée autour des dix plaques mémorielles apposées sur les lieux remarquables de la commune.
Ce circuit permettra de découvrir l’histoire locale à travers ces repères de mémoire, témoins des événements et des personnalités qui ont marqué le territoire.

Mairie de Saint-Geniès-Bellevue 5, rue Principale, 31180 Saint-Geniès-Bellevue Saint-Geniès-Bellevue 31180 Haute-Garonne Occitanie 06 80 80 72 87 Circuit des plaques mémorielles apposées sur les bâtiments remarquables de la commune Rendez-vous à 10 h 30, place de la mairie
Association Histoire et devoir de mémoire. Circuit autour des 10 plaques mémorielles apposées sur les lieux remarquables de la commune. Visite guidée.

©geoffroydelassus

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