Visite guidée du château de Saint-Geniès Bellevue, Château de Saint-Geniès Bellevue, Saint-Geniès-Bellevue
dimanche 20 septembre 2026 · Château de Saint-Geniès Bellevue · Saint-Geniès-Bellevue
Informations pratiques
Visite guidée du château de Saint-Geniès Bellevue Dimanche 20 septembre, 14h00 Château de Saint-Geniès Bellevue Haute-Garonne
Gratuit.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Château de la fin du XVIᵉ siècle.
Exposition de photographies de Saint-Geniès-Bellevue, proposée par l’association Histoire et devoir de mémoire.
Château de Saint-Geniès Bellevue 1 rue Principale 31180 Saint-Geniès Bellevue Saint-Geniès-Bellevue 31180 Haute-Garonne Occitanie Château du XVIè siècle
Château fin XVIe – Exposition photo de Saint-Geniès Bellevue par l’association Histoire et devoir de mémoire.
©geoffroydelassus