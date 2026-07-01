Visite guidée du château de Saint-Geniès Bellevue, Château de Saint-Geniès Bellevue, Saint-Geniès-Bellevue

Informations pratiques

Visite guidée du château de Saint-Geniès Bellevue Dimanche 20 septembre, 14h00 Château de Saint-Geniès Bellevue Haute-Garonne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Château de la fin du XVIᵉ siècle.

Exposition de photographies de Saint-Geniès-Bellevue, proposée par l’association Histoire et devoir de mémoire.

Château de Saint-Geniès Bellevue 1 rue Principale 31180 Saint-Geniès Bellevue Saint-Geniès-Bellevue 31180 Haute-Garonne Occitanie Château du XVIè siècle

Château fin XVIe – Exposition photo de Saint-Geniès Bellevue par l’association Histoire et devoir de mémoire.

©geoffroydelassus