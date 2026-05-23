Visite guidée Aux origines de Quimperlé la basse ville et l’église Sainte-Croix Place Hervo Quimperlé
mardi 20 octobre 2026 · Place Hervo · Quimperlé
Informations pratiques
Quimperlé
Visite guidée Aux origines de Quimperlé la basse ville et l’église Sainte-Croix
Place Hervo Devant l’entrée de l’église Sainte-Croix Quimperlé Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-20 15:00:00
fin : 2026-10-20 17:00:00
Date(s) :
2026-10-20
Le noyau urbain de la ville de Quimperlé se développe en basse ville au XIe siècle, autour d’un édifice exceptionnel en Bretagne, l’église Sainte-Croix. Arpentez les ruelles de la basse ville avant de pénétrer dans ce joyau architectural.
Sur réservation.
Inaccessible aux personnes à mobilité réduite.
Cette visite peut être adaptée pour les personnes en fauteuil, avec accompagnateur obligatoire, car le parcours comporte des rues pavées et quelques passages en pente. Le chœur et la crypte de l’église Sainte-Croix sont inaccessibles pour les personnes en fauteuil. .
Place Hervo Devant l’entrée de l’église Sainte-Croix Quimperlé 29300 Finistère Bretagne +33 2 98 39 67 28
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Visite guidée Aux origines de Quimperlé la basse ville et l’église Sainte-Croix Quimperlé a été mis à jour le 2026-08-05 par OT QUIMPERLE LES RIAS
À voir aussi à Quimperlé (Finistère)
- Yoga avec Marine Rudra Priya Lieu-dit La Plaine Quimperlé 10 septembre 2026
- Yoga avec Marine Rudra Priya Lieu-dit La Plaine Quimperlé 11 septembre 2026
- Visite accompagnée de l’exposition Métamorphoses Chapelle des Ursulines Quimperlé 11 septembre 2026
- Exposition Maël Nozahic Visites accompagnées tout public Chapelle des Ursulines Quimperlé 11 septembre 2026
- Concert Lion’s law (punk) La Loco Quimperlé 11 septembre 2026