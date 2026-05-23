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AGENDA · Quimperlé

Visite guidée Aux origines de Quimperlé la basse ville et l’église Sainte-Croix Place Hervo Quimperlé

mardi 20 octobre 2026 · Place Hervo · Quimperlé

Informations pratiques

Début
mardi 20 octobre 2026
Fin
mardi 20 octobre 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Place Hervo
Adresse
Devant l'entrée de l'église Sainte-Croix
Ville
29300 Quimperlé
Département
Finistère
Tarif

Quimperlé

Visite guidée Aux origines de Quimperlé la basse ville et l’église Sainte-Croix

Place Hervo Devant l’entrée de l’église Sainte-Croix Quimperlé Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-20 15:00:00
fin : 2026-10-20 17:00:00

Date(s) :
2026-10-20

Le noyau urbain de la ville de Quimperlé se développe en basse ville au XIe siècle, autour d’un édifice exceptionnel en Bretagne, l’église Sainte-Croix. Arpentez les ruelles de la basse ville avant de pénétrer dans ce joyau architectural.

Sur réservation.
Inaccessible aux personnes à mobilité réduite.

Cette visite peut être adaptée pour les personnes en fauteuil, avec accompagnateur obligatoire, car le parcours comporte des rues pavées et quelques passages en pente. Le chœur et la crypte de l’église Sainte-Croix sont inaccessibles pour les personnes en fauteuil.   .

Place Hervo Devant l’entrée de l’église Sainte-Croix Quimperlé 29300 Finistère Bretagne +33 2 98 39 67 28 

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English :

L’événement Visite guidée Aux origines de Quimperlé la basse ville et l’église Sainte-Croix Quimperlé a été mis à jour le 2026-08-05 par OT QUIMPERLE LES RIAS

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