Visite guidée avec le propriétaire, Château de Vitry-la-Ville, Vitry-la-Ville

Informations pratiques

Visite guidée avec le propriétaire 19 et 20 septembre Château de Vitry-la-Ville Marne

Visite guidée du château : 7€ par per., gratuite pour les enfants de moins de 10 ans. Accès libre au parc et au jardin. Départ des visites guidées en fonction des arrivées des visiteurs.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Découvrez, lors d’une visite guidée, le château de Vitry-la-Ville, inscrit au titre des monuments historiques, la collection des anciennes carte postales et photos rédigées à l’époque.

Ce château est l’une des rares demeures champenoises bâtie en pierre de craie et coiffée d’une toiture en ardoise violette d’Irlande.

Château de Vitry-la-Ville 1 rue de l’église 51240 Vitry-la-Ville Vitry-la-Ville 51240 Marne Grand Est +33 6 09 74 32 10 https://www.chateauvitrylaville.com Le château de Vitry-la-Ville est une des rares demeures champenoises bâties en pierre de craie et coiffée d’une toiture en ardoise violette d’Irlande.

Il a été érigé sur un domaine de 17 hectares en 1608 par Hughes Mathé, receveur général des finances de Champagne, puis agrandi au XVIIIe siècle. Il est cerné de rivières et d’étangs, de douves et de ponts, ainsi que d’un élégant jardin régulier dessiné par Le Nôtre en 1650.

En 1723, le président des finances de Champagne, Jean Morel, devenu propriétaire du château, y fait adjoindre deux ailes et une grille en fer forgé de Raygrenau.

L’édifice est inscrit au titre des monuments historiques en 1990. Parking privé pour 300 voiture

Découvrez, lors d’une visite guidée, le château de Vitry-la-Ville, inscrit au titre des monuments historiques, la collection des anciènnes carte postales et photos rédigés à l’époque.

collection de propriètaires