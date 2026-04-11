Visite guidée Avranches au fil du temps Office Mont-Saint-Michel Normandie Tourisme, bureau d’Avranches Saint-Jean-le-Thomas

Saint-Jean-le-Thomas

Visite guidée Avranches au fil du temps

Office Mont-Saint-Michel Normandie Tourisme, bureau d’Avranches 2 rue du Général de Gaulle Saint-Jean-le-Thomas Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-27 10:30:00

fin : 2026-07-27

Date(s) :

2026-07-27

Laissez-vous guider dans “Avranches, au fil du temps”, une visite qui retrace l’évolution de la cité depuis ses origines jusqu’à nos jours. Entre patrimoine, anecdotes et panoramas sur la baie du Mont Saint-Michel, laissez-vous entraîner dans un voyage où chaque rue raconte son histoire.

Réservation obligatoire. Point de vente le plus proche, Mont Saint-Michel Normandie, Tourisme, bureau d’Avranches.

Visite sous conditions de 3 personnes minimum.

Rendez-vous devant l’entrée du bureau touristique d’Avranches. .

Office Mont-Saint-Michel Normandie Tourisme, bureau d’Avranches 2 rue du Général de Gaulle Saint-Jean-le-Thomas 50300 Manche Normandie +33 2 33 58 00 22

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Visite guidée Avranches au fil du temps

L’événement Visite guidée Avranches au fil du temps Saint-Jean-le-Thomas a été mis à jour le 2026-04-11 par OT MSM Normandie BIT Ducey-les-Chéris