Exposition de 4 d’artistes Espace Auriac Saint-Jean-le-Thomas

Informations pratiques

Saint-Jean-le-Thomas

Exposition de 4 d’artistes

Espace Auriac Chemin du vieux Chateau Saint-Jean-le-Thomas Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi Lundi 2026-07-25 14:30:00

fin : 2026-07-31 19:00:00

Date(s) :

2026-07-25

Exposition de 4 artistes

– Ginette PERIER, artiste peintre,

– Dominique BONNEAU, artiste peintre,

– Patrick LEFEVRE, sculpteur,

– Thierry LORENTZ, photographe.

Venez nous découvrir ! .

Espace Auriac Chemin du vieux Chateau Saint-Jean-le-Thomas 50530 Manche Normandie +33 6 71 03 46 46 dominique-bonneau@orange.fr

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English : Exposition de 4 d’artistes

L’événement Exposition de 4 d’artistes Saint-Jean-le-Thomas a été mis à jour le 2026-07-10 par OT Granville Terre et Mer