Exposition de 4 d’artistes Espace Auriac Saint-Jean-le-Thomas
samedi 25 juillet 2026 · Espace Auriac · Saint-Jean-le-Thomas
Informations pratiques
Saint-Jean-le-Thomas
Exposition de 4 d’artistes
Espace Auriac Chemin du vieux Chateau Saint-Jean-le-Thomas Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi Lundi 2026-07-25 14:30:00
fin : 2026-07-31 19:00:00
Date(s) :
2026-07-25
Exposition de 4 artistes
– Ginette PERIER, artiste peintre,
– Dominique BONNEAU, artiste peintre,
– Patrick LEFEVRE, sculpteur,
– Thierry LORENTZ, photographe.
Venez nous découvrir ! .
Espace Auriac Chemin du vieux Chateau Saint-Jean-le-Thomas 50530 Manche Normandie +33 6 71 03 46 46 dominique-bonneau@orange.fr
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English : Exposition de 4 d’artistes
L’événement Exposition de 4 d’artistes Saint-Jean-le-Thomas a été mis à jour le 2026-07-10 par OT Granville Terre et Mer
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