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AGENDA · Saint-Jean-le-Thomas

Exposition de 4 d’artistes Espace Auriac Saint-Jean-le-Thomas

samedi 25 juillet 2026 · Espace Auriac · Saint-Jean-le-Thomas

Informations pratiques

Début
samedi 25 juillet 2026
Fin
vendredi 31 juillet 2026
Heure de début
14:30:00
Lieu
Espace Auriac
Adresse
Chemin du vieux Chateau
Ville
50530 Saint-Jean-le-Thomas
Département
Manche
Tarif

Saint-Jean-le-Thomas

Exposition de 4 d’artistes

Espace Auriac Chemin du vieux Chateau Saint-Jean-le-Thomas Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi Lundi 2026-07-25 14:30:00
fin : 2026-07-31 19:00:00

Date(s) :
2026-07-25

Exposition de 4 artistes
– Ginette PERIER, artiste peintre,
– Dominique BONNEAU, artiste peintre,
– Patrick LEFEVRE, sculpteur,
– Thierry LORENTZ, photographe.
Venez nous découvrir !   .

Espace Auriac Chemin du vieux Chateau Saint-Jean-le-Thomas 50530 Manche Normandie +33 6 71 03 46 46  dominique-bonneau@orange.fr

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English : Exposition de 4 d’artistes

L’événement Exposition de 4 d’artistes Saint-Jean-le-Thomas a été mis à jour le 2026-07-10 par OT Granville Terre et Mer

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