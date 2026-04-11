Saint-Jean-le-Thomas

Visite guidée Saint-Jean-le-Thomas à la Belle Epoque

La Cale Saint-Jean-le-Thomas Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 14:30:00

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-17

La mode des bains de mer sur les côtes normandes a touché de très nombreuses communes. Attachée à la terre, Saint-Jean-le-Thomas a longtemps résisté à l’afflux des touristes parisiens avant de devenir une des dernières petites stations balnéaires.

Pas de billetterie sur place. Réservation obligatoire. Point de vente le plus proche, office de tourisme Mont Saint-Michel Normandie, bureau de Genêts, situé à 7.5 km du lieu de visite.

Visite sous conditions de 3 personnes minimum. .

La Cale Saint-Jean-le-Thomas 50530 Manche Normandie +33 2 33 89 64 00

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English : Visite guidée Saint-Jean-le-Thomas à la Belle Epoque

L’événement Visite guidée Saint-Jean-le-Thomas à la Belle Epoque Saint-Jean-le-Thomas a été mis à jour le 2026-04-11 par OT MSM Normandie BIT Ducey-les-Chéris