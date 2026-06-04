Saint-Jean-le-Thomas

Feu d’artifice précédé d’une retraite aux flambeaux

Plage Pignochet Saint-Jean-le-Thomas Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-14

La retraite aux flambeaux partira de l’église vers 21h pour parcourir les rues de la commune en faisant quelques pauses musicales, puis s’arrêtera sur la plage de Pignochet où sera tiré le traditionnel feu d’artifice vers 23h15.

Les bénévoles du comité des fêtes proposeront des lampions tout au long du parcours. .

Plage Pignochet Saint-Jean-le-Thomas 50530 Manche Normandie +33 2 33 48 86 09

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English : Feu d’artifice précédé d’une retraite aux flambeaux

L’événement Feu d’artifice précédé d’une retraite aux flambeaux Saint-Jean-le-Thomas a été mis à jour le 2026-06-04 par OT MSM Normandie BIT Genêts