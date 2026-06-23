Exposition estivale Saint Jean des Arts Rue du Vieux Château Saint-Jean-le-Thomas
Exposition estivale Saint Jean des Arts Rue du Vieux Château Saint-Jean-le-Thomas samedi 11 juillet 2026.
Saint-Jean-le-Thomas
Exposition estivale Saint Jean des Arts
Rue du Vieux Château Espace Auriac Saint-Jean-le-Thomas Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi Lundi 2026-07-11 14:30:00
fin : 2026-07-17 19:00:00
Date(s) :
2026-07-11
Trois amis artistes professionnels exposent ensemble pour la première fois à l’espace Auriac de Saint Jean Le Thomas.
Nelly Carnet expose ses œuvres abstraites lyriques à dominantes bleues, des fonds marins au cheminement vers la mer. La vingtaine de toiles est représentative de sa recherche picturale de ses trois dernières années. La quinzaine de sculptures en bronze expressionnistes de Paul Maulpoix offre un panorama exhaustif de sa création humaine et animale où la souffrance et sa dénonciation s’expriment à travers une esthétique à la Giacometti. Les photographies de nus féminins tout en suggestion de Philippe Alliet-Delacroix viennent adoucir l’expressivité des sculptures. Les tons de ses photographies rejoignent ceux que l’on retrouve dans les sanguines. Le jeu de la superposition révèle une approche de la délicatesse du corps voilé qui se laisse deviner.
Vernissage en musique le dimanche, à 11h, animé par Coef Jazz. .
Rue du Vieux Château Espace Auriac Saint-Jean-le-Thomas 50530 Manche Normandie +33 6 42 90 25 19
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English : Exposition estivale Saint Jean des Arts
L’événement Exposition estivale Saint Jean des Arts Saint-Jean-le-Thomas a été mis à jour le 2026-06-23 par OT MSM Normandie BIT Genêts
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