Fête nationale > Fanfare et feu d’artifice Parking de l’église Saint-Jean-le-Thomas

Informations pratiques

Saint-Jean-le-Thomas

Fête nationale > Fanfare et feu d’artifice

Parking de l’église Allée du Presbytère Saint-Jean-le-Thomas Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 21:00:00

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-14

Saint-Jean-le-Thomas célèbre la Fête nationale le 14 juillet. À 21h, départ de l’église pour une déambulation musicale avec la fanfare Cigale do Brazil. À 23h, feu d’artifice sur la plage de Pignochet. Une soirée festive et gratuite, ouverte à tous. .

Parking de l’église Allée du Presbytère Saint-Jean-le-Thomas 50530 Manche Normandie +33 2 33 48 86 09 mairie.stjeanlethomas@wanadoo.fr

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English : Fête nationale > Fanfare et feu d’artifice

L’événement Fête nationale > Fanfare et feu d’artifice Saint-Jean-le-Thomas a été mis à jour le 2026-07-04 par OT MSM Normandie BIT Genêts