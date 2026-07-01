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Fête nationale > Fanfare et feu d’artifice Parking de l’église Saint-Jean-le-Thomas

mardi 14 juillet 2026 · Parking de l'église · Saint-Jean-le-Thomas

Fête nationale > Fanfare et feu d’artifice Parking de l’église Saint-Jean-le-Thomas

Informations pratiques

Début
mardi 14 juillet 2026
Fin
mardi 14 juillet 2026
Heure de début
21:00:00
Lieu
Parking de l'église
Adresse
Allée du Presbytère
Ville
50530 Saint-Jean-le-Thomas
Département
Manche
Tarif

Saint-Jean-le-Thomas

Fête nationale > Fanfare et feu d’artifice

Parking de l’église Allée du Presbytère Saint-Jean-le-Thomas Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 21:00:00
fin : 2026-07-14

Date(s) :
2026-07-14

Saint-Jean-le-Thomas célèbre la Fête nationale le 14 juillet. À 21h, départ de l’église pour une déambulation musicale avec la fanfare Cigale do Brazil. À 23h, feu d’artifice sur la plage de Pignochet. Une soirée festive et gratuite, ouverte à tous.   .

Parking de l’église Allée du Presbytère Saint-Jean-le-Thomas 50530 Manche Normandie +33 2 33 48 86 09  mairie.stjeanlethomas@wanadoo.fr

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English : Fête nationale > Fanfare et feu d’artifice

L’événement Fête nationale > Fanfare et feu d’artifice Saint-Jean-le-Thomas a été mis à jour le 2026-07-04 par OT MSM Normandie BIT Genêts

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