Visite guidée: Balade au crépuscule Jardin botanique Bayonne

Bayonne

Visite guidée: Balade au crépuscule

Jardin botanique Allées des tarrides Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19 21:30:00

fin : 2026-08-19 23:00:00

Date(s) :

2026-08-19

À la tombée du jour, les portes du jardin botanique s’ouvrent pour vous. Dans ce petit coin de paradis, au cœur des remparts, commence une balade entre chien et loup. Lanternes à la main, vous parcourez le cœur de Bayonne, depuis les fortifications jusqu’aux bords de Nive sur le thème de la lumière et de la nuit en ville.

Durée 1h30

Sur inscription. .

Jardin botanique Allées des tarrides Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 46 09 00

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English : Visite guidée: Balade au crépuscule

L’événement Visite guidée: Balade au crépuscule Bayonne a été mis à jour le 2026-05-15 par OT Bayonne