Visite guidée : balade au fil des vitraux de Plan-les-Ouates, Eglise Catholique Romaine Saint Bernard-de-Menthon, Genève

Visite guidée : balade au fil des vitraux de Plan-les-Ouates Samedi 12 septembre, 10h00 Eglise Catholique Romaine Saint Bernard-de-Menthon

CHF 0.-

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-12T10:00:00+02:00 – 2026-09-12T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-12T10:00:00+02:00 – 2026-09-12T11:30:00+02:00

Lumières sacrées : balade au fil des vitraux de Plan-les-Ouates

Samedi 12 septembre 2026, de 10h à 11h30

Départ de la visite : Eglise Saint-Bernard de Menthon (rte de Saint-Julien 164). Bus 80 ou 82, arrêt Vélodrome.

Découvrez des vitraux remarquables, véritables témoins d’un patrimoine spirituel et artistique unique. Admirez les oeuvres des maîtres verriers genevois Jacques Wasem et Paul Monnier, dont les compositions jouent au gré de la lumière avec une grande maîtrise. Cette promenade culturelle vous invite à explorer les symboles, les couleurs et les histoires qui façonnent l’identité des lieux de culte de la Commune.

> Visite guidée par Elodie Sierro, historienne de l’art et médiatrice culturelle.

Eglise Catholique Romaine Saint Bernard-de-Menthon Rte de St-Julien, 164 Genève 1228 Genève [{« type »: « email », « value »: « culture@plan-les-ouates.ch »}]

Gratuit, sur réservation

DR