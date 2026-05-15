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Visite guidée Bayonne en 60 minutes Office de tourisme Bayonne

Visite guidée Bayonne en 60 minutes Office de tourisme Bayonne

Visite guidée Bayonne en 60 minutes Office de tourisme Bayonne mercredi 12 août 2026.

Lieu : Office de tourisme

Adresse : 25 Place des Basques

Ville : 64100 Bayonne

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : mercredi 12 août 2026

Fin : mercredi 12 août 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif : 4 4 8 Tarif de base plein tarif

Bayonne

Visite guidée Bayonne en 60 minutes

Office de tourisme 25 Place des Basques Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 4 – 4 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 17:00:00
fin : 2026-08-12 18:00:00

Date(s) :
2026-08-12

Vous visitez Bayonne pour la première fois ?
Au cours de cette balade, depuis les fortifications jusqu’aux quais de la Nive, en passant au pied de la cathédrale, laissez-vous conter l’histoire de la ville ; 60 minutes d’évasion pour découvrir des lieux emblématiques.
Inscription obligatoire sur www.visitbayonne.com   .

Office de tourisme 25 Place des Basques Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 46 09 00 

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English : Visite guidée Bayonne en 60 minutes

L’événement Visite guidée Bayonne en 60 minutes Bayonne a été mis à jour le 2026-05-15 par OT Bayonne

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