Visite guidée, Belles-Fontaines (village de Courchaton), Belles-Fontaines

Informations pratiques

Visite guidée Samedi 19 septembre, 16h00 Belles-Fontaines (village de Courchaton) Haute-Saône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Venez participer à une visite guidée sur le thème « Traditions du fruits et des maisons vigneronnes » avec verre de l’amitié à l’issue de la visite !

Belles-Fontaines (village de Courchaton) COURCHATON Belles-Fontaines 70110 Courchaton Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté 0384205959 Visite guidée sur le thème « les traditions du fruit et des maisons vigneronnes » parking sur la place de la mairie

Venez participer à une visite guidée sur le thème « Traditions du fruits et des maisons vigneronnes » avec verre de l’amitié à l’issue de la visite !

©office de tourisme du pays de villersexel