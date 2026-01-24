Visite guidée Bernardaud Fondation Bernardaud Limoges
Visite guidée Bernardaud Fondation Bernardaud Limoges jeudi 2 avril 2026.
Visite guidée Bernardaud
Fondation Bernardaud 27 Avenue Albert Thomas Limoges Haute-Vienne
Tarif : 12 – 12 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-02
fin : 2026-04-18
Date(s) :
2026-04-02 2026-04-04 2026-04-10 2026-04-14 2026-04-17 2026-04-23 2026-04-25 2026-04-28 2026-04-30
Explorez l’histoire de la porcelaine et ses secrets de fabrication au sein des ateliers Bernardaud, fondés en 1863. Découvrez chaque étape, du modelage à la décoration, en passant par l’émaillage. Cette visite immersive vous révèle l’expertise qui a fait la renommée internationale de Limoges. Terminez par une immersion dans l’art contemporain avec l’exposition annuelle de la Fondation Bernardaud. Un parcours captivant d’1h15, interactif et accessible à tous, de 7 à 77 ans.
Réservation sur le site internet de Bernardaud ou par téléphone. (en lien) .
Fondation Bernardaud 27 Avenue Albert Thomas Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 10 21 86 contact@bernardaud.com
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L’événement Visite guidée Bernardaud Limoges a été mis à jour le 2026-03-28 par OT Limoges Métropole
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