Visite guidée Bernardaud Fondation Bernardaud Limoges

Visite guidée Bernardaud

Fondation Bernardaud 27 Avenue Albert Thomas Limoges Haute-Vienne

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-02

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-02 2026-04-04 2026-04-10 2026-04-14 2026-04-17 2026-04-23 2026-04-25 2026-04-28 2026-04-30

Explorez l’histoire de la porcelaine et ses secrets de fabrication au sein des ateliers Bernardaud, fondés en 1863. Découvrez chaque étape, du modelage à la décoration, en passant par l’émaillage. Cette visite immersive vous révèle l’expertise qui a fait la renommée internationale de Limoges. Terminez par une immersion dans l’art contemporain avec l’exposition annuelle de la Fondation Bernardaud. Un parcours captivant d’1h15, interactif et accessible à tous, de 7 à 77 ans.

Réservation sur le site internet de Bernardaud ou par téléphone. (en lien) .

Fondation Bernardaud 27 Avenue Albert Thomas Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 10 21 86 contact@bernardaud.com

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English :

L’événement Visite guidée Bernardaud Limoges a été mis à jour le 2026-03-28 par OT Limoges Métropole