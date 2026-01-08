VISITE GUIDÉE BESSAN Bessan
VISITE GUIDÉE BESSAN Bessan jeudi 8 janvier 2026.
Bessan
VISITE GUIDÉE BESSAN
Place de la Mairie Bessan Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-08
fin : 2026-01-08
Date(s) :
2026-01-08 2026-08-25
Sous la conduite d’un guide-conférencier partez à la découverte de Bessan où de nombreuses façades anciennes, avec l’église Saint-Pierre, forment un ensemble digne d’intérêt dont la visite vous révélera tous les secrets.
Sous la conduite d’un guide-conférencier partez à la découverte de Bessan où de nombreuses façades anciennes, avec l’église Saint-Pierre, forment un ensemble digne d’intérêt dont la visite vous révélera tous les secrets.
-Visite à 14h30
#ESCAPADEPATRIMOINE
#ESCAPADEALINFINI
#VISITESIGNATURE .
Place de la Mairie Bessan 34550 Hérault Occitanie +33 4 67 98 36 40
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English : VISITE GUIDÉE BESSAN
Under the guidance of a guide-lecturer, discover Bessan where many old facades, with the Saint-Pierre church, form a whole worthy of interest whose visit will reveal all the secrets.
L’événement VISITE GUIDÉE BESSAN Bessan a été mis à jour le 2026-06-06 par 34 ADT34
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