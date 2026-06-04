Visite guidée Biarritz, ville de danse Spécial Temps d’Aimer collaboration avec Malandain Ballet Biarritz Biarritz
Visite guidée Biarritz, ville de danse Spécial Temps d’Aimer collaboration avec Malandain Ballet Biarritz Biarritz vendredi 11 septembre 2026.
Biarritz
Visite guidée Biarritz, ville de danse Spécial Temps d’Aimer collaboration avec Malandain Ballet Biarritz
Place Bellevue Biarritz Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11 11:00:00
fin : 2026-09-11 12:00:00
Date(s) :
2026-09-11
Biarritz, ville de danse collaboration avec Malandain Ballet Biarritz
Dans le cadre du Festival Le Temps d’Aimer la Danse, plongez dans l’histoire captivante de la Danse à Biarritz grâce à une visite qui vous transportera au cœur de l’univers artistique de la ville. Nous vous invitons à revivre les grandes heures de Biarritz du début du XXème siècle où le monde entier venait danser et festoyer, en parcourant les sites emblématiques de la ville.
Terminez la visite en assistant à la répétition en plein air d’une des compagnies de ballets programmées au festival. (Répétition annulée en cas de pluie visite guidée maintenue en cas de pluie)
Point de rendez-vous Place Bellevue 11h
Durée 1h00
Point de rendez-vous Place Bellevue .
Place Bellevue Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 22 37 10
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English : Visite guidée Biarritz, ville de danse Spécial Temps d’Aimer collaboration avec Malandain Ballet Biarritz
L’événement Visite guidée Biarritz, ville de danse Spécial Temps d’Aimer collaboration avec Malandain Ballet Biarritz Biarritz a été mis à jour le 2026-06-02 par OT Biarritz
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