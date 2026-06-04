Biarritz

Visite guidée Biarritz, ville de danse Spécial Temps d’Aimer collaboration avec Malandain Ballet Biarritz

Place Bellevue Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 11:00:00

fin : 2026-09-18 12:00:00

Date(s) :

2026-09-18

Biarritz, ville de danse collaboration avec Malandain Ballet Biarritz

Dans le cadre du Festival Le Temps d’Aimer la Danse, plongez dans l’histoire captivante de la Danse à Biarritz grâce à une visite qui vous transportera au cœur de l’univers artistique de la ville. Nous vous invitons à revivre les grandes heures de Biarritz du début du XXème siècle où le monde entier venait danser et festoyer, en parcourant les sites emblématiques de la ville.

Terminez la visite en assistant à la répétition en plein air d’une des compagnies de ballets programmées au festival. (Répétition annulée en cas de pluie visite guidée maintenue en cas de pluie)

Point de rendez-vous Place Bellevue 11h

Durée 1h00

Point de rendez-vous Place Bellevue .

Place Bellevue Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 22 37 10

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English : Visite guidée Biarritz, ville de danse Spécial Temps d’Aimer collaboration avec Malandain Ballet Biarritz

L’événement Visite guidée Biarritz, ville de danse Spécial Temps d’Aimer collaboration avec Malandain Ballet Biarritz Biarritz a été mis à jour le 2026-06-02 par OT Biarritz