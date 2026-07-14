Visite guidée Ca swingue à Dinard Dinard Côte d’Emeraude Tourisme Dinard

Informations pratiques

Dinard

Visite guidée Ca swingue à Dinard

Dinard Côte d’Emeraude Tourisme 2 Boulevard Féart Dinard Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 15:00:00

fin : 2026-07-24 16:30:00

Date(s) :

2026-07-24

Le service Ville d’Art et d’Histoire vous invite à découvrir le patrimoine dinardais au rythme des musiciens et chanteurs qui ont fréquenté la station balnéaire. En musique, vous voyagerez, de la Belle-Époque aux Années folles, sans oublier les chansons d’après-guerre et quelques tubes des années 1960 ! Cette visite, aux rythmes endiablés, est enrichie et complétée par le discours historique d’un guide-conférencier.

Durée 1h30

Tarifs

– tarif plein 12 €

– tarif réduit* 10 €

– gratuit moins de 7 ans

*Tarif réduit Résident de Dinard (sur présentation d’un justificatif de domicile en cours de validité), Jeune (Étudiant, enfant de 7 à 25 ans), Solidarité (Demandeur d’emploi, bénéficiaire des minima sociaux, personne en situation de handicap).

Accessibilité visite accessible PMR avec accompagnant.

Lieu de rendez-vous Dinard Côte d’Emeraude Tourisme 2 boulevard Féart Dinard

Réservation des billets obligatoire avant la visite dans l’un des espaces d’accueil de l’Office de Tourisme Communautaire ou sur https://billetterie.dinardemeraudetourisme.com.

Pas de réservation par téléphone ou par e-mail.

Billets ni échangeables, ni remboursables. .

Dinard Côte d’Emeraude Tourisme 2 Boulevard Féart Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 46 88 30

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L’événement Visite guidée Ca swingue à Dinard Dinard a été mis à jour le 2026-07-08 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme