Visite guidée Ca swingue à Dinard Dinard Côte d’Emeraude Tourisme Dinard
vendredi 24 juillet 2026 · Dinard Côte d'Emeraude Tourisme · Dinard
Informations pratiques
Dinard
Visite guidée Ca swingue à Dinard
Dinard Côte d’Emeraude Tourisme 2 Boulevard Féart Dinard Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 15:00:00
fin : 2026-07-24 16:30:00
Date(s) :
2026-07-24
Le service Ville d’Art et d’Histoire vous invite à découvrir le patrimoine dinardais au rythme des musiciens et chanteurs qui ont fréquenté la station balnéaire. En musique, vous voyagerez, de la Belle-Époque aux Années folles, sans oublier les chansons d’après-guerre et quelques tubes des années 1960 ! Cette visite, aux rythmes endiablés, est enrichie et complétée par le discours historique d’un guide-conférencier.
Durée 1h30
Tarifs
– tarif plein 12 €
– tarif réduit* 10 €
– gratuit moins de 7 ans
*Tarif réduit Résident de Dinard (sur présentation d’un justificatif de domicile en cours de validité), Jeune (Étudiant, enfant de 7 à 25 ans), Solidarité (Demandeur d’emploi, bénéficiaire des minima sociaux, personne en situation de handicap).
Accessibilité visite accessible PMR avec accompagnant.
Lieu de rendez-vous Dinard Côte d’Emeraude Tourisme 2 boulevard Féart Dinard
Réservation des billets obligatoire avant la visite dans l’un des espaces d’accueil de l’Office de Tourisme Communautaire ou sur https://billetterie.dinardemeraudetourisme.com.
Pas de réservation par téléphone ou par e-mail.
Billets ni échangeables, ni remboursables. .
Dinard Côte d’Emeraude Tourisme 2 Boulevard Féart Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 46 88 30
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English :
L’événement Visite guidée Ca swingue à Dinard Dinard a été mis à jour le 2026-07-08 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme
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