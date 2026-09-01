Informations pratiques

Chartres

Visite guidée cathédrale de Chartres, de la vigne et du vin

1 Rue de Bethléem Chartres Eure-et-Loir

Tarif : 15 – 15 – EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-26 14:30:00

fin : 2026-09-26 16:00:00

Date(s) :

2026-09-26

Et si vous découvriez la cathédrale de Chartres avec un verre de vin en tête ? Vignes, vendanges, pampres et symboles sacrés se cachent dans ses vitraux et ses sculptures. Une visite originale pour révéler les liens insoupçonnés entre patrimoine et culture de la vigne.

À l’occasion de la Fête des Vendanges de Saint-Brice, Gilles Fresson vous entraîne dans une découverte insolite de la cathédrale Notre-Dame de Chartres. Pendant cette visite, le patrimoine médiéval se raconte à travers l’univers de la vigne et du vin, offrant une nouvelle lecture à ce chef-d’œuvre classé au patrimoine mondial de l’UNESCO. Au fil des vitraux et des sculptures, observez les pampres qui s’enroulent autour des colonnes et des décors. Retrouvez aussi les gestes des paysans-vignerons du Moyen Âge, le vin partagé lors des repas de fête et celui qui accompagne les rites religieux. Autant de détails qui témoignent de la place de la vigne dans la société médiévale. 15 .

1 Rue de Bethléem Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 18 26 26

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English :

How about exploring Chartres Cathedral with a glass of wine in hand? Vineyards, grape harvests, vine leaves, and sacred symbols are hidden in its stained-glass windows and sculptures. An original tour to reveal the unexpected connections between heritage and wine culture.

L’événement Visite guidée cathédrale de Chartres, de la vigne et du vin Chartres a été mis à jour le 2026-09-01 par OT CHARTRES