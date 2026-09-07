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VISITE GUIDÉE : CHAPELLE NOTRE-DAME-DES-NEIGES, Chapelle du Gandspette, Éperlecques

samedi 19 septembre 2026 · Chapelle du Gandspette · Éperlecques

VISITE GUIDÉE : CHAPELLE NOTRE-DAME-DES-NEIGES, Chapelle du Gandspette, Éperlecques

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Chapelle du Gandspette
Adresse
rue du Gandspette, Eperlecques
Ville
62910 Éperlecques
Département
Pas-de-Calais
Tarif
Limité à 25 personnes

VISITE GUIDÉE : CHAPELLE NOTRE-DAME-DES-NEIGES Samedi 19 septembre, 10h00 Chapelle du Gandspette Pas-de-Calais

Limité à 25 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

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Chapelle du Gandspette rue du Gandspette, Eperlecques Éperlecques 62910 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://www.aud-stomer.fr/agenda/ »}]
(Re)découvrez la chapelle Notre-Dame des Neiges. Issue d’une fondation privée du 18ème siècle, elle fut plusieurs fois restaurée, avant d’être reconstruite en 1845. Au cours d’une visite vous en sur…

©Agence d’Urbanisme, du Développement et du Patrimoine

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