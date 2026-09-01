Informations pratiques

Chartres

Visite guidée Chartres, au fil de l’eau

1 Rue de Bethléem Chartres Eure-et-Loir

Tarif : 15 – 15 – EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 14:30:00

fin : 2026-09-27 16:00:00

Date(s) :

2026-09-27

Suivez le cours de l’Eure et laissez-vous conter l’histoire de la basse ville de Chartres. Entre ruelles, anciens lavoirs et embarcadères, cette balade vous plonge dans l’atmosphère d’un quartier autrefois animé par la rivière et ses activités.

Au fil de l’Eure, Chartres dévoile un visage plus secret, loin de l’agitation de la ville haute. Accompagné par votre guide Sandie Chapiseau, partez à la découverte d’un quartier profondément marqué par la rivière et par les femmes et les hommes qui y vivaient. Au Moyen Âge, l’Eure était au cœur de la vie chartraine on y travaillait, on s’y rencontrait, on y échangeait et l’on y transportait les marchandises. De l’ancien port aux lavoirs, en passant par les fontaines et les embarcadères, chaque étape fait revivre les activités d’autrefois et les petites histoires de la basse ville. Une promenade au rythme de l’eau, ponctuée de ruelles pittoresques et de récits, pour découvrir une autre facette de Chartres et peut-être entendre, au détour d’un chemin, l’écho des chants des lavandières. 15 .

1 Rue de Bethléem Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 18 26 26

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English :

Follow the course of the Eure River and let us tell you the story of Chartres’ lower town. Amid narrow streets, old washhouses, and boat landings, this stroll immerses you in the atmosphere of a neighborhood once bustling with river life and its activities.

L’événement Visite guidée Chartres, au fil de l’eau Chartres a été mis à jour le 2026-09-01 par OT CHARTRES