Visite guidée cidrerie Dret An Goule Cidrerie Dret An Goule Plestan
jeudi 16 juillet 2026 · Cidrerie Dret An Goule · Plestan
Informations pratiques
Plestan
Visite guidée cidrerie Dret An Goule
Cidrerie Dret An Goule 2 La Porte Bréhand Plestan Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 15:00:00
fin : 2026-07-16
Date(s) :
2026-07-16
Venez découvrir les méthodes de fabrication de cidre. Sur réservation.
Explications sur l’histoire du cidre en Bretagne.
Visite de la cidrerie et présentation du process de fabrication.
Dégustation. .
Cidrerie Dret An Goule 2 La Porte Bréhand Plestan 22640 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 70 34 64 23
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English :
L’événement Visite guidée cidrerie Dret An Goule Plestan a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor
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