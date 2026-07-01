Visite guidée cidrerie Dret An Goule Cidrerie Dret An Goule Plestan

Informations pratiques

Plestan

Visite guidée cidrerie Dret An Goule

Cidrerie Dret An Goule 2 La Porte Bréhand Plestan Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 15:00:00

fin : 2026-07-16

Date(s) :

2026-07-16

Venez découvrir les méthodes de fabrication de cidre. Sur réservation.

Explications sur l’histoire du cidre en Bretagne.

Visite de la cidrerie et présentation du process de fabrication.

Dégustation. .

Cidrerie Dret An Goule 2 La Porte Bréhand Plestan 22640 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 70 34 64 23

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English :

L’événement Visite guidée cidrerie Dret An Goule Plestan a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor