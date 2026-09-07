Visite guidée commentée du château de Romenay, Château de Romenay 58340 Diennes-Aubigny, Diennes-Aubigny

Informations pratiques

Visite guidée commentée du château de Romenay Dimanche 20 septembre, 09h30, 15h30, 16h00 Château de Romenay 58340 Diennes-Aubigny Nièvre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Participez à des visite guidée et commentée du château de Romenay par les propriétaires eux-même. Découvrez en davantage sur ce magnifique édifice.

Château de Romenay 58340 Diennes-Aubigny 58340 Diennes-Aubigny Diennes-Aubigny 58340 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté Visite guidée commentée

Visite guidée et commentée par les propriétaires

©Joël Boutrolle