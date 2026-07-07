Informations pratiques

La Hague

Visite guidée Contes et légendes Cotentin Hague

OMONVILLE-LA-ROGUE La Hague Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 15:00:00

fin : 2026-08-27

Date(s) :

2026-07-16 2026-08-06 2026-08-27

Que serait la vie sans un soupçon de magie et de mystère ? Cette balade contée vous fera découvrir le port du hâble, le littoral et le bourg d’Omonville La Rogue, entre mer et vieilles pierres. Ces lieux et ces paysages sont les terres ancestrales des contes et légendes de la Hague histoires de fées, de varou, d’un serpent-dragon ou encore de corsaires.

Durée 2h Distance 2 km Conseillé à partir de 6 ans.

Difficulté Facile (vert).

Réservation nécessaire auprès de l’Office de tourisme du Cotentin.

Le lieu de rendez-vous sera indiqué après réservation. .

OMONVILLE-LA-ROGUE La Hague 50440 Manche Normandie +33 805 32 02 00 contact@ot-cotentin.fr

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English : Visite guidée Contes et légendes Cotentin Hague

L’événement Visite guidée Contes et légendes Cotentin Hague La Hague a été mis à jour le 2026-07-01 par OT Cotentin