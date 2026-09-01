Visite guidée Dans les coulisses de la caserne des pompiers (JEP) La Guerche-de-Bretagne
vendredi 18 septembre 2026 · La Guerche-de-Bretagne
Informations pratiques
La Guerche-de-Bretagne
Visite guidée Dans les coulisses de la caserne des pompiers (JEP)
Place Charles de Gaulle La Guerche-de-Bretagne Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 17:30:00
fin : 2026-09-18
Date(s) :
2026-09-18
À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le centre de secours guerchais ouvre exceptionnellement ses portes au public.
Guidés par les sapeurs-pompiers eux-mêmes, venez découvrir les véhicules d’intervention, les équipements opérationnels et le fonctionnement quotidien du centre de secours. Une visite immersive pour comprendre l’engagement au service de la population.
Informations pratiques
Date & Créneaux Vendredi 18 septembre 2026 à 17h30 et 18h30 (durée ~45 min)
Lieu Centre d’Incendie et de Secours de La Guerche-de-Bretagne
Tarif Gratuit
Modalités Sur inscription obligatoire (places limitées) auprès de la Médiathèque La Salorge au 02 99 96 22 20 ou par courriel à mediatheque@laguerchedebretagne.fr. .
Place Charles de Gaulle La Guerche-de-Bretagne 35130 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 96 22 20
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English :
L’événement Visite guidée Dans les coulisses de la caserne des pompiers (JEP) La Guerche-de-Bretagne a été mis à jour le 2026-08-06 par OT VITRE
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