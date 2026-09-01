Informations pratiques

La Guerche-de-Bretagne

Visite guidée Dans les coulisses de la caserne des pompiers (JEP)

Place Charles de Gaulle La Guerche-de-Bretagne Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 17:30:00

fin : 2026-09-18

Date(s) :

2026-09-18

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le centre de secours guerchais ouvre exceptionnellement ses portes au public.

Guidés par les sapeurs-pompiers eux-mêmes, venez découvrir les véhicules d’intervention, les équipements opérationnels et le fonctionnement quotidien du centre de secours. Une visite immersive pour comprendre l’engagement au service de la population.

Informations pratiques

Date & Créneaux Vendredi 18 septembre 2026 à 17h30 et 18h30 (durée ~45 min)

Lieu Centre d’Incendie et de Secours de La Guerche-de-Bretagne

Tarif Gratuit

Modalités Sur inscription obligatoire (places limitées) auprès de la Médiathèque La Salorge au 02 99 96 22 20 ou par courriel à mediatheque@laguerchedebretagne.fr. .

Place Charles de Gaulle La Guerche-de-Bretagne 35130 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 96 22 20

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English :

L’événement Visite guidée Dans les coulisses de la caserne des pompiers (JEP) La Guerche-de-Bretagne a été mis à jour le 2026-08-06 par OT VITRE