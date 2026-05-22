VISITE GUIDÉE DANS LES PAS DU CADET LOUIS DE CHAUNAC CITÉ DE SORÈZE Sorèze
VISITE GUIDÉE DANS LES PAS DU CADET LOUIS DE CHAUNAC CITÉ DE SORÈZE Sorèze dimanche 19 juillet 2026.
Sorèze
VISITE GUIDÉE DANS LES PAS DU CADET LOUIS DE CHAUNAC
CITÉ DE SORÈZE 1 Rue Saint-Martin Sorèze Tarn
Tarif : 11 – 11 – EUR
11
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 17:30:00
fin : 2026-07-19 18:30:00
Date(s) :
2026-07-19
Plongez dans la vie quotidienne d’un élève de l’École royale militaire de Sorèze !
Visite guidée de l’Abbaye-école au 18e siècle Dans les pas du cadet Louis de Chaunac
Plongez dans la vie quotidienne d’un cadet du roi au XVIIIe siècle !
Jeune noble et véritable élève à Sorèze dès 1779, Louis de Chaunac Lanzac, ancêtre de Dom Robert, vous guide à travers l’exposition Garde à vous .
Suivez son parcours pour découvrir la formation rigoureuse et innovante de l’École royale militaire de Sorèze. 11 .
CITÉ DE SORÈZE 1 Rue Saint-Martin Sorèze 81540 Tarn Occitanie +33 5 63 50 86 38
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English :
Immerse yourself in the daily life of a student at the Royal Military School of Sorèze!
L’événement VISITE GUIDÉE DANS LES PAS DU CADET LOUIS DE CHAUNAC Sorèze a été mis à jour le 2026-05-22 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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