Visite guidée Daubigny et ses élèves, Maison de l’Isle (par le Musée Daubigny), Auvers-sur-Oise

Visite guidée Daubigny et ses élèves Samedi 23 mai, 19h00 Maison de l’Isle (par le Musée Daubigny) Val-d’Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T20:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T20:00:00+02:00

Lieu : Musée Daubigny à la Maison de l’Isle, Rue Marcel Martin Tout public / Gratuit / Sans réservation 01 30 36 80 20 / museedaubigny@ville-auverssuroise.fr

À 19h (durée : 45 min.)

Visite guidée

Daubigny et ses élèves

Découvrez les oeuvres de ce premier foyer artistique d’Auverssur-Oise réuni autour de Charles François Daubigny.

Maison de l’Isle (par le Musée Daubigny) Rue Marcel Martin 95430 Auvers-sur-Oise Auvers-sur-Oise 95430 Val-d’Oise Île-de-France 01 30 36 80 20 [{« link »: « mailto:museedaubigny@ville-auverssuroise.fr »}] Le musée Daubigny ferme pendant 2 ans pour s’agrandir !

En attendant sa réouverture, il s’invite à la Maison de l’Isle.

Retrouvez les plus belles oeuvres de nos collections sur Charles François Daubigny et ses élèves et profitez de notre programmation d’ateliers et d’animations. Parking

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© Musée Daubigny