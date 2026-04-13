Visite découverte du jardin atelier de Ghislaine Forest, Jardin atelier de Ghislaine Forest, Auvers-sur-Oise

Visite découverte du jardin atelier de Ghislaine Forest 6 et 7 juin Jardin atelier de Ghislaine Forest Val-d’Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Au programme, il est prévu une exposition de peintures comprenant aussi une visite commentée par l’artiste.

Jardin atelier de Ghislaine Forest 5 rue du Montcel 95430 Auvers-Sur-Oise Auvers-sur-Oise 95430 Val-d’Oise Île-de-France 0642525815

Exposition de peintures commentée par l’artiste

© Ghislaine Forest