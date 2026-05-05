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Découverte du Jardin de Barbara, Jardin de Barbara, Auvers-sur-Oise

Découverte du Jardin de Barbara, Jardin de Barbara, Auvers-sur-Oise

Découverte du Jardin de Barbara, Jardin de Barbara, Auvers-sur-Oise samedi 6 juin 2026.

Lieu : Jardin de Barbara

Adresse : 40 rue Rajon 95430 Auvers-sur-Oise

Ville : 95430 Auvers-sur-Oise

Département : Val-d'Oise

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Découverte du Jardin de Barbara 6 et 7 juin Jardin de Barbara Val-d’Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Exposition d’oeuvres de Barbara Goraczko

Jardin de Barbara 40 rue Rajon 95430 Auvers-sur-Oise Auvers-sur-Oise 95430 Val-d’Oise Île-de-France 06 72 50 88 29
Visite libre avec exposition de Barbara Goraczko

© Barbara Goraczko

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