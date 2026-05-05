Découverte du Jardin de Barbara, Jardin de Barbara, Auvers-sur-Oise

Découverte du Jardin de Barbara 6 et 7 juin Jardin de Barbara Val-d’Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Exposition d’oeuvres de Barbara Goraczko

Jardin de Barbara 40 rue Rajon 95430 Auvers-sur-Oise Auvers-sur-Oise 95430 Val-d’Oise Île-de-France 06 72 50 88 29

Visite libre avec exposition de Barbara Goraczko

© Barbara Goraczko