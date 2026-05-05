Ondes & Lignes : Le jardin dessiné de Jordane Saget x Alixe Fu, LABMUSÉE Art center, Auvers-sur-Oise

Ondes & Lignes : Le jardin dessiné de Jordane Saget x Alixe Fu 6 et 7 juin LABMUSÉE Art center Val-d’Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Le LabMusée invite l’artiste urbain Jordane Saget pour une métamorphose de son jardin. Ses lignes hypnotiques viendront souligner les courbes de la nature du jardin, offrant une promenade immersive inédite au milieu de de ses lignes et celles des sculptures de l’artiste Alixe Fu.

Sur place :

Performance visuelle monumentale.

Médiation culturelle (LabMusée).

Espace détente & Buvette Arty : Sélection de produits locaux et rafraîchissements (Pôle Production 520).

LABMUSÉE Art center 23 Rue du Pois 95430 Auvers-sur-Oise Auvers-sur-Oise 95430 Val-d’Oise Île-de-France

Visite libre de l’exposition « Ondes & Lignes : le jardin dessiné de Jordane Saget x Alixe Fu »

© LabMusée