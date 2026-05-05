Ondes & Lignes : Le jardin dessiné de Jordane Saget x Alixe Fu, LABMUSÉE Art center, Auvers-sur-Oise
Ondes & Lignes : Le jardin dessiné de Jordane Saget x Alixe Fu, LABMUSÉE Art center, Auvers-sur-Oise samedi 6 juin 2026.
Ondes & Lignes : Le jardin dessiné de Jordane Saget x Alixe Fu 6 et 7 juin LABMUSÉE Art center Val-d’Oise
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00
Le LabMusée invite l’artiste urbain Jordane Saget pour une métamorphose de son jardin. Ses lignes hypnotiques viendront souligner les courbes de la nature du jardin, offrant une promenade immersive inédite au milieu de de ses lignes et celles des sculptures de l’artiste Alixe Fu.
Sur place :
- Performance visuelle monumentale.
- Médiation culturelle (LabMusée).
- Espace détente & Buvette Arty : Sélection de produits locaux et rafraîchissements (Pôle Production 520).
LABMUSÉE Art center 23 Rue du Pois 95430 Auvers-sur-Oise Auvers-sur-Oise 95430 Val-d’Oise Île-de-France
Visite libre de l’exposition « Ondes & Lignes : le jardin dessiné de Jordane Saget x Alixe Fu »
© LabMusée
À voir aussi à Auvers-sur-Oise (Val-d'Oise)
- OKA, Château d’Auvers sur Oise, Auvers-sur-Oise 20 mai 2026
- Visite guidée Daubigny et ses élèves, Maison de l’Isle (par le Musée Daubigny), Auvers-sur-Oise 23 mai 2026
- Visite découverte du jardin du Musée de l’Absinthe, Jardin du musée de l’absinthe, Auvers-sur-Oise 6 juin 2026
- Visite découverte du jardin atelier de Ghislaine Forest, Jardin atelier de Ghislaine Forest, Auvers-sur-Oise 6 juin 2026
- Visite découverte du jardin de Colette, Jardin de Colette, Auvers-sur-Oise 6 juin 2026