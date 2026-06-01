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Visite de la Casamarilla, Casamarilla, Auvers-sur-Oise

Visite de la Casamarilla, Casamarilla, Auvers-sur-Oise

Visite de la Casamarilla, Casamarilla, Auvers-sur-Oise samedi 6 juin 2026.

Lieu : Casamarilla

Adresse : 5 rue Ferdinand Mesny 95430 Auvers-sur-Oise

Ville : 95430 Auvers-sur-Oise

Département : Val-d'Oise

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Visite de la Casamarilla 6 et 7 juin Casamarilla Val-d’Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Exposition des oeuvres de Vanessa Padilla dans son jardin.

Casamarilla 5 rue Ferdinand Mesny 95430 Auvers-sur-Oise Auvers-sur-Oise 95430 Val-d’Oise Île-de-France
Visite libre avec exposition de Vanessa Padilla

© Vanessa Padilla

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