Visite de la Casamarilla, Casamarilla, Auvers-sur-Oise

Visite de la Casamarilla 6 et 7 juin Casamarilla Val-d’Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Exposition des oeuvres de Vanessa Padilla dans son jardin.

Casamarilla 5 rue Ferdinand Mesny 95430 Auvers-sur-Oise Auvers-sur-Oise 95430 Val-d’Oise Île-de-France

Visite libre avec exposition de Vanessa Padilla

© Vanessa Padilla