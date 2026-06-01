Découvert du jardin Le Puits, Jardin de la Famille Tournadre-Grimber, Auvers-sur-Oise
Découvert du jardin Le Puits, Jardin de la Famille Tournadre-Grimber, Auvers-sur-Oise samedi 6 juin 2026.
Découvert du jardin Le Puits 6 et 7 juin Jardin de la Famille Tournadre-Grimber Val-d’Oise
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00
Jacques-Henri Tournadre dessine et publie plusieurs albums de BD dont « Route des falaises », « Un cercle magique » et « L’œil du maître » avec le scénariste Pierre Christin, puis « Irvin California Zéphyr » avec Pierre-Yves Trano. C’est un artiste au style réaliste et précis mais aussi onirique et poétique, il se consacre aussi à la peinture dans un style fantastique, imaginant un monde organique et mécanique, revisitant ainsi en peinture et sur grand format l’univers de la BD.
A l’occasion des Rendez-vous aux jardins 2026, Jacques-Henri Tournadre vous invite à découvrir son univers.
Jardin de la Famille Tournadre-Grimber 73 rue Daubigny 95430 Auvers-sur-Oise Auvers-sur-Oise 95430 Val-d’Oise Île-de-France 06 77 67 10 19
Visite libre avec exposition de l’auteur de BD Jacques-Henri Tournadre
© Jacques-Henri Tournadre
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