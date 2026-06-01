Visite découverte du jardin de Colette : Expositions de photographies, Jardin de Colette, Auvers-sur-Oise

Visite découverte du jardin de Colette : Expositions de photographies 6 et 7 juin Jardin de Colette Val-d’Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Exposition de photographie de Christian Mars.

Jardin de Colette 46 rue Montcel 95430 Auvers-Sur-Oise Auvers-sur-Oise 95430 Val-d’Oise Île-de-France 0609372614 Très beau jardin à visiter. Il promet de vous en mettre plein les yeux. L’église d’Auvers-Sur-Oise peinte par Van Gogh s’aperçoit depuis ce jardin.

Exposition de photographies de Christian Mars

© Christian Mars