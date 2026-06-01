Exposition « Regards croisés, Van Gogh en héritage » au Château d’Auvers, des œuvres des collégiens de résidence d’artiste., Château d’Auvers, Auvers-sur-Oise

Exposition « Regards croisés, Van Gogh en héritage » au Château d’Auvers, des œuvres des collégiens de résidence d’artiste. 6 et 7 juin Château d’Auvers Val-d’Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Exposition « Regards croisés, Van Gogh en héritage » des réalisations des collégiens de la résidence d’artiste avec Sandrine Gatignol.

Tout comme Van Gogh qui écrivait : « Quand on aime vraiment la nature, on trouve le beau partout », les collégiens du Collège Suzanne Lenglen de Persan accompagnés par la plasticienne Sandrine Gatignol, ont observé et dessiné les paysages d’Auvers in situ, les arbres, leurs écorces.

Ils se sont initiés à l’estampe et ont réalisé des monotypes et des gravures. L’exposition présente ce travail ainsi qu’une œuvre collective : une installation évoquant un jardin inspiré des motifs et formes des écorces, qui offre un nouveau regard sur un monde imaginaire.

Château d’Auvers Rue de Léry, 95430 Auvers-sur-Oise, France Auvers-sur-Oise 95430 Val-d’Oise Île-de-France 0134484848 http://www.chateau-auvers.fr [{« link »: « http://www.ch%C3%A2teau-auvers.fr »}] Le Château d’Auvers domine la vallée de l’Oise et profite de cette situation exceptionnelle et de la configuration du terrain dans son organisation spatiale.

Le bâtiment du château est entouré d’un domaine de neuf hectares constitué d’un parc boisé et de jardins. Ces derniers puisent leur inspiration dans trois types de jardins : les jardins de la Renaissance italienne, les jardins à la française et les jardins anglais. En voiture, par l’autoroute : De la Porte Maillot ou de Clignancourt, suivre l’A86 (direction Cergy-Pontoise) puis l’A15 (direction Cergy-Pontoise). Prendre ensuite l’A115 (direction Calais), sortie Méry-sur-Oise Centre puis Château d’Auvers. Parking gratuit.

Visite libre de l’exposition de réalisations de collégiens « Regards croisés, Van Gogh en héritage »

© Château d’Auvers