Visite guidée de Batimat Recyclage, Batimat Recyclage, Le Lamentin
vendredi 18 septembre 2026 · Batimat Recyclage · Le Lamentin
Informations pratiques
Visite guidée de Batimat Recyclage Vendredi 18 septembre, 08h30 Batimat Recyclage Martinique
Limité à 15 personnes par session d’une heure
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T14:30:00+02:00 – 2026-09-18T18:30:00+02:00
Fin : 2026-09-18T14:30:00+02:00 – 2026-09-18T18:30:00+02:00
Venez visiter un site unique en Martinique en matière de recyclage des déchets inertes du bâtiments.
Batimat Recyclage le lamentin Le Lamentin 97232 Martinique Martinique +596696291123 Carrefour Mahault prendre direction St-Joseph. Au prochain rond point prendre 1ère à droite et allez tout droit en passant au dessus de la rivière Longvilliers.
Venez visiter un site unique en Martinique en matière de recyclage des déchets inertes du bâtiments.
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