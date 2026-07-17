Visite guidée de Batimat Recyclage, Batimat Recyclage, Le Lamentin

Informations pratiques

Visite guidée de Batimat Recyclage Vendredi 18 septembre, 08h30 Batimat Recyclage Martinique

Limité à 15 personnes par session d’une heure

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T14:30:00+02:00 – 2026-09-18T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-18T14:30:00+02:00 – 2026-09-18T18:30:00+02:00

Venez visiter un site unique en Martinique en matière de recyclage des déchets inertes du bâtiments.

Batimat Recyclage le lamentin Le Lamentin 97232 Martinique Martinique +596696291123 Carrefour Mahault prendre direction St-Joseph. Au prochain rond point prendre 1ère à droite et allez tout droit en passant au dessus de la rivière Longvilliers.

Venez visiter un site unique en Martinique en matière de recyclage des déchets inertes du bâtiments.

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