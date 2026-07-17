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AGENDA · Le Lamentin

Visite guidée de Batimat Recyclage, Batimat Recyclage, Le Lamentin

vendredi 18 septembre 2026 · Batimat Recyclage · Le Lamentin

Visite guidée de Batimat Recyclage, Batimat Recyclage, Le Lamentin

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
vendredi 18 septembre 2026
Lieu
Batimat Recyclage
Adresse
le lamentin
Ville
97232 Le Lamentin
Département
Martinique
Tarif
Limité à 15 personnes par session d'une heure

Visite guidée de Batimat Recyclage Vendredi 18 septembre, 08h30 Batimat Recyclage Martinique

Limité à 15 personnes par session d’une heure

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T14:30:00+02:00 – 2026-09-18T18:30:00+02:00
Fin : 2026-09-18T14:30:00+02:00 – 2026-09-18T18:30:00+02:00

Venez visiter un site unique en Martinique en matière de recyclage des déchets inertes du bâtiments.

Batimat Recyclage le lamentin Le Lamentin 97232 Martinique Martinique +596696291123 Carrefour Mahault prendre direction St-Joseph. Au prochain rond point prendre 1ère à droite et allez tout droit en passant au dessus de la rivière Longvilliers.
Venez visiter un site unique en Martinique en matière de recyclage des déchets inertes du bâtiments.

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