Visite guidée de Bayonne Arès
Visite guidée de Bayonne Arès mercredi 18 mars 2026.
Visite guidée de Bayonne
Arès Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-18
fin : 2026-03-18
Date(s) :
2026-03-18
Visite guidée de la ville à 10h puis, l’après-midi, découverte du Musée Bonnat. Le matin, dégustation de jambon et de chocolat, suivie d’un déjeuner.
Tout public Tarif 55€ (repas compris).
Renseignements au 06 08 13 53 70.
Lieu Bayonne (64). .
Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 13 53 70 cultureloisirsares@free.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Visite guidée de Bayonne Arès a été mis à jour le 2026-01-14 par Office de Tourisme d’Arès