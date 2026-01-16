Visite guidée de Bayonne

Arès Gironde

Visite guidée de la ville à 10h puis, l’après-midi, découverte du Musée Bonnat. Le matin, dégustation de jambon et de chocolat, suivie d’un déjeuner.

Tout public Tarif 55€ (repas compris).

Renseignements au 06 08 13 53 70.

Lieu Bayonne (64). .

Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 13 53 70 cultureloisirsares@free.fr

