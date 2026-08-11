Informations pratiques

Bazoches-les-Gallerandes

Visite Guidée de Bazoches-Les-Gallerandes

Place de l’Église Bazoches-les-Gallerandes Loiret

Tarif : 0.75 – 0.75 – EUR

0.75

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 14:15:00

fin : 2026-09-26 16:30:00

Date(s) :

2026-09-26

Découvrez Bazoches-les-Gallerandes, ville de Beauce au patrimoine insoupçonnée.

Lors de cette visite de 2h, vous découvrirez la grande et la petite histoire de la capitale de la communauté de commune de la Plaine du Nord Loiret. Figure historique locale, patrimoine unique et surprise seront au rendez-vous. Attention, lors de cette visite, il vous sera demandé de reprendre votre voiture pour vous rendre à un point assez éloigné. Du covoiturage sera proposé. 0.75 .

Place de l’Église Bazoches-les-Gallerandes 45480 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 30 50 02 contact@grandpithiverais.fr

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English :

Discover Bazoches-les-Gallerandes, a town in the Beauce region with an unexpected heritage.

L’événement Visite Guidée de Bazoches-Les-Gallerandes Bazoches-les-Gallerandes a été mis à jour le 2026-08-11 par OT GRAND PITHIVERAIS