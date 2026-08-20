Visite guidée de Coco Plage, Maison du Tourisme – Lac de Sillé, Sillé-le-Guillaume

Informations pratiques

Visite guidée de Coco Plage Dimanche 20 septembre, 15h00 Maison du Tourisme – Lac de Sillé Sarthe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

COCO PLAGE : UNE HISTOIRE CENTENAIRE

À la fois lieu de baignade et de promenade, Coco Plage accueille depuis un siècle des générations de Silléens, de vacanciers et de visiteurs. À travers la mémoire collective, découvrez l’évolution de ce site emblématique, ses moments marquants et les personnages qui ont façonné son histoire. Une balade au bord du lac qui se termine par une dégustation des bières éponymes créées par le “Coco Plage Café” à la maison du tourisme.

RV 15h, maison du tourisme au Lac de Sillé

Mairie – 02 43 52 15 17 – 06 70 74 94 52

Cette visite est proposée dans le cadre des Dimanches de Caractère®

Maison du Tourisme – Lac de Sillé sillé plage Sillé-le-Guillaume 72140 Sarthe Pays de la Loire

COCO PLAGE : UNE HISTOIRE CENTENAIRE

©Office de Tourisme Destination Coco