Visite guidée de criée d’Audierne-Poulgoazec Quai Jean Jade Plouhinec

Plouhinec

Visite guidée de criée d’Audierne-Poulgoazec

Quai Jean Jade Criée de Poulgoazec Plouhinec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-06 14:30:00

fin : 2026-05-06 16:30:00

Date(s) :

2026-05-06

Venez assister en direct à la vente aux enchères à la halle à marée.

Une visite exceptionnelle à la découverte de la criée de Poulgoazec, singulière par la qualité de sa pêche côtière.

Accompagné par nos médiateurs, nous vous ferons découvrir l’histoire du port, ses techniques de pêches, les différentes espèces de poissons et les conditions de travail des marins-pêcheurs.

Sur réservation, 20 pers. max, chaussures fermées obligatoires, photos interdites à l’intérieur de la halle à marée.

Les animaux ne sont pas acceptés.

Billetterie disponible dans le bureaux de l’Office de Tourisme.

Point de rendez vous au centre nautique de Plouhinec. .

Quai Jean Jade Criée de Poulgoazec Plouhinec 29780 Finistère Bretagne +33 2 57 56 03 13

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English : Visite guidée de criée d’Audierne-Poulgoazec

L’événement Visite guidée de criée d’Audierne-Poulgoazec Plouhinec a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz