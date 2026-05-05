Visite guidée de Dol-de-Bretagne La cathédrale autrement Bureau d’Information Touristique Dol-de-Bretagne
Visite guidée de Dol-de-Bretagne La cathédrale autrement Bureau d’Information Touristique Dol-de-Bretagne mercredi 22 juillet 2026.
Dol-de-Bretagne
Visite guidée de Dol-de-Bretagne La cathédrale autrement
Bureau d’Information Touristique 5 place de la Cathédrale Dol-de-Bretagne Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 18:00:00
fin : 2026-07-22 19:30:00
Date(s) :
2026-07-22 2026-08-12
Nouveauté 2026 !
La cathédrale Saint-Samson autrement regards et résonances. Laissez-vous emporter, le temps d’une visite, et partez à la découverte de l’édifice puis de l’orgue de la cathédrale. Cette visite, conçue en deux parties, vous livrera aussi les secrets du vaisseau de granit, pur joyau breton.
Durée 1h30. Visite limitée à 16 personnes.
Réservation obligatoire ci-dessous (bouton Réservez ) et auprès de nos bureaux d’information touristique (dans la limite des places disponibles). .
Bureau d’Information Touristique 5 place de la Cathédrale Dol-de-Bretagne 35120 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 825 13 52 00
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English :
L’événement Visite guidée de Dol-de-Bretagne La cathédrale autrement Dol-de-Bretagne a été mis à jour le 2026-05-05 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel
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