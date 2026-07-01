Visite guidée de Douarnenez en musique avec la troupe FestinaLente Office de Tourisme Douarnenez

Informations pratiques

Douarnenez

Visite guidée de Douarnenez en musique avec la troupe FestinaLente

Office de Tourisme 1 rue du docteur Mével Douarnenez Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-27 14:30:00

fin : 2026-07-27

Date(s) :

2026-07-27

– Cette balade vous fait découvrir l’âme de Douarnenez et comprendre son histoire si intimement liée à l’épopée de la sardine. Parcourez les rues et les venelles de la ville avec leur architecture du 19ème siècle et leurs anciennes conserveries dissimulées parmi les maisons. Flânez sur le vieux port mémoire de tout l’ancien Douarnenez jusqu’à l’abri du marin, lieu sacré pour les pêcheurs.

– Une troupe de musicien.nes, de la compagnie de spectacle marin FestinaLente, accompagnera la visite de la ville de Douarnenez, pour une balade musicale. Au bord du littoral de la mer d’Iroise, entre chants, accordéons et guitare, un voyage pour tisser rêveries et patrimoine, au coeur d’une terre chargée d’histoire.

Inscription nécessaire à l’Office de Tourisme. .

Office de Tourisme 1 rue du docteur Mével Douarnenez 29100 Finistère Bretagne +33 2 98 92 13 35

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English :

L’événement Visite guidée de Douarnenez en musique avec la troupe FestinaLente Douarnenez a été mis à jour le 2026-07-11 par OT PAYS DE DOUARNENEZ