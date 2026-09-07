Visite guidée de Gourgé, Église Saint-Hilaire, Gourgé

Informations pratiques

Visite guidée de Gourgé Dimanche 20 septembre, 16h00 Église Saint-Hilaire Deux-Sèvres

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Découvrez le riche patrimoine du bourg de Gourgé au cours d’une visite qui vous mènera de l’église Saint-Hilaire au pont roman et vous dévoilera 2 000 ans d’histoire de la commune.

Église Saint-Hilaire 2 la Touche Parie 79200 Gourgé Gourgé 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

Découvrez le riche patrimoine du bourg de Gourgé, à travers cette jolie visite qui vous mènera de l’église Saint-Hilaire au pont roman, et vous révélera 2000 ans d’histoire de cette commune.

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