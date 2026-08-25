Visite guidée de Granville et de son patrimoine Place Godal Granville

Informations pratiques

Granville

Visite guidée de Granville et de son patrimoine

Place Godal Place Albert Godal Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 15:00:00

fin : 2026-09-13 16:30:00

Date(s) :

2026-09-13

Partez à la découverte de la Haute Ville de Granville lors d’une visite guidée d’1h30 au cœur de la cité historique.

Entre ruelles pittoresques, remparts et vues exceptionnelles sur la mer, laissez-vous guider l’histoire et les secrets de cette ville fortifiée.

Réservation obligatoire par téléphone .

Place Godal Place Albert Godal Granville 50400 Manche Normandie +33 7 86 11 20 46 maxine.precy89@gmail.com

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English : Visite guidée de Granville et de son patrimoine

L’événement Visite guidée de Granville et de son patrimoine Granville a été mis à jour le 2026-08-21 par OT Granville Terre et Mer