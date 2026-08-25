Visite guidée de Granville et de son patrimoine Place Godal Granville
dimanche 13 septembre 2026 · Place Godal · Granville
Informations pratiques
Granville
Visite guidée de Granville et de son patrimoine
Place Godal Place Albert Godal Granville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 15:00:00
fin : 2026-09-13 16:30:00
Date(s) :
2026-09-13
Partez à la découverte de la Haute Ville de Granville lors d’une visite guidée d’1h30 au cœur de la cité historique.
Entre ruelles pittoresques, remparts et vues exceptionnelles sur la mer, laissez-vous guider l’histoire et les secrets de cette ville fortifiée.
Réservation obligatoire par téléphone .
Place Godal Place Albert Godal Granville 50400 Manche Normandie +33 7 86 11 20 46 maxine.precy89@gmail.com
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English : Visite guidée de Granville et de son patrimoine
L’événement Visite guidée de Granville et de son patrimoine Granville a été mis à jour le 2026-08-21 par OT Granville Terre et Mer
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