Visite guidée de la Bambouseraie, La Bambouseraie, Matha
vendredi 18 septembre 2026 · La Bambouseraie · Matha
Informations pratiques
Visite guidée de la Bambouseraie 18 – 20 septembre La Bambouseraie Charente-Maritime
Tarif 4€ par adulte.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T14:30:00+02:00 – 2026-09-18T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Découvrez la Bambouseraie et ses 60 variétés de bambous au cours d’une promenade sensorielle. Vous pourrez observer, toucher et sentir une grande diversité de plantes tropicales, tout en découvrant leurs usages et leurs particularités. La visite vous permettra également d’explorer une collection de plantes médicinales et de plantes carnivores.
La Bambouseraie 16 Rue du Moulin, 17160 Matha Matha 17160 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine 0667054540 http://bambouseraie-brisson.com Début de la plantation des 60 variétés de bambous en 1999.
Plantes tropicales, plantes à goûter, sentir et toucher.
Grimper de bambou pour les plus téméraires. Suivre les panneaux
La Bambouseraie: 60 variétés de bambous, plantes tropicales à goûter, sentir et toucher. Plantes médicinales, carnivores
©Joan Brisson
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