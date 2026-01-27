Concert Elmer Food Beat • Le Re-Tour Matha
Concert Elmer Food Beat • Le Re-Tour
Salle des fêtes Matha Charente-Maritime
Tarif : 27 – 27 – 27 EUR
Début : 2026-10-10
fin : 2026-10-10
2026-10-10
C’est en 1986 que commence l’aventure… Et depuis nous sommes encore et toujours heureux sur scène !
Salle des fêtes Matha 17160 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 46 77 73 lamottedesfees@gmail.com
English :
The adventure began in 1986? And since then, we’ve always been happy on stage!
