Concert Elmer Food Beat • Le Re-Tour

Salle des fêtes Matha Charente-Maritime

Tarif : 27 – 27 – 27 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10

fin : 2026-10-10

Date(s) :

2026-10-10

C’est en 1986 que commence l’aventure… Et depuis nous sommes encore et toujours heureux sur scène !

.

Salle des fêtes Matha 17160 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 46 77 73 lamottedesfees@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The adventure began in 1986? And since then, we’ve always been happy on stage!

L’événement Concert Elmer Food Beat • Le Re-Tour Matha a été mis à jour le 2026-01-25 par Destination Vals de Saintonge Charentes Tourisme