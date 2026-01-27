Fête de la Musique Matha
Fête de la Musique Matha samedi 20 juin 2026.
Fête de la Musique
Centre bourg Matha Charente-Maritime
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-20
2026-06-20
Soirée festive et conviviale en centre bourg de Matha avec une scène musicale métissée et énergique.
Centre bourg Matha 17160 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 46 77 73 lamottedesfees@gmail.com
English :
A festive and convivial evening in the center of Matha, with a mixed and energetic musical scene.
