Fête de la Musique

Centre bourg Matha Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Soirée festive et conviviale en centre bourg de Matha avec une scène musicale métissée et énergique.

.

Centre bourg Matha 17160 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 46 77 73 lamottedesfees@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A festive and convivial evening in the center of Matha, with a mixed and energetic musical scene.

L’événement Fête de la Musique Matha a été mis à jour le 2026-01-25 par Destination Vals de Saintonge Charentes Tourisme